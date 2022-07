Klimaatactivist kleeft zich vast aan veiligheidsglas van bekend Jan van Eyck-schilderij in Brugge

Rond 15.30 uur protesteerde een Brugse klimaatactivist in het Groeningemuseum in Brugge. Dat deed hij door zijn hand vast te kleven aan het veiligheidsglas van het schilderij “Madonna met kanunnik Joris van der Paele” van Jan van Eyck. Daarna las de man een tekst voor om zijn actie te verantwoorden.

Op het moment van de actie waren er bezoekers aanwezig. Het museumpersoneel ontruimde de zaal. De politie snelde ter plaatse en schakelde de brandweer in om de hand van de man van het glas te verwijderen. De politie pakte hem op en nam hem mee naar het politiebureau voor verhoor.

De klimaatactivist ging zijn actie normaal gezien in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge uitvoeren, maar daar stond de politie hem al op te wachten. Daarna trok hij naar het Groeningemuseum. De schepen van Cultuur, Nico Blontrock (CD&V), is niet te spreken over de actie. “Iedereen heeft recht om zijn mening te uiten, maar ik vind het niet kunnen dat je dat op zo'n manier doet in een museum. Het gaat over een schilderij van onschatbare waarde. Het was deze keer maar het veiligheidsglas, maar er zijn andere manieren om je onvrede te uiten."