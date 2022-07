Limburgers zoeken volop verfrissing in zwemplassen en zwembaden: "in 't water springen, veel andere opties zijn er niet"

Zowel aan zwemplassen als in openluchtzwembaden is het vandaag erg druk. Om verkoeling en verfrissing te zoeken in het water. Aan de Maasplassen in Kinrooi was er vanmorgen al aardig wat volk. Een Nederlander die al jaren naar Kinrooi komt laat weten dat hij wel de hele dag in het water kan blijven liggen. Kjell Beysen kwam samen met zijn vriendin ook naar de Maasplas om aan de hitte te ontsnappen: "In het water springen natuurlijk, veel andere opties zijn er niet, gewoon het water in springen, dat is lekker verfrissend."