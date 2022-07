Maar liefst 16 uilskuikens geringd in Steenokkerzeel: "Uitzonderlijk, want vorig jaar was slecht jaar voor kerkuil"

De kerkuil doet het goed, toch in Steenokkerzeel, want daar zijn maar liefst 16 uilskuikens geringd. Volgens de organisatie De Vlaamse Gaai, die de uilen ringt, gaat Steenokkerzeel daarmee in tegen de Vlaamse trend, want vorig jaar was een minder goed jaar voor de kerkuil.