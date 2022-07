"Ons fiscaal systeem is uitgeleefd": dit wil minister van Financiën Van Peteghem doen met de belastingen

"Ons fiscaal systeem is uitgeleefd", zegt Van Peteghem in "De ochtend" op Radio 1. Daarom werd in het regeerakkoord een hervorming ervan in het vooruitzicht gesteld. Met zijn blauwdruk wil de minister een aantal lijnen uitzetten waar het met ons fiscaal systeem naar toe moet. Dat plan moet dan later in concrete maatregelen worden omgezet.