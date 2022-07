Nog meer politie en camera's aan Blaarmeersen na incident gisteren: "We willen gewoon dat dit stopt"

"Er is heel duidelijk gezegd dat er nog meer politie komt en dat er ook extra camera's ingezet zullen worden, bovenop de capaciteit die er nu al is", zegt Peter Wieme van het ACV. Deze middag was er overleg bij Farys over nieuwe veiligheidsmaatregelen na een incident gisteren. Een groepje jongeren, met onder meer minderjarigen uit Brussel, veroorzaakte tumult en sloeg er twee medewerkers in elkaar. Eén slachtoffer moest voor verzorging naar het ziekenhuis met een hersenschudding en kaakbeenbreuk.