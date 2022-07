Voedselagentschap roept eetstandhouders Gentse Feesten op om temperatuur goed te controleren

Het is niet vanzelfsprekend om bij deze hitte voedsel koel en vers te houden in de eetkramen op de Gentse Feesten. Het FAVV stuurt dagelijks inspecteurs op pad om te zien of alle richtlijnen voor voedselveiligheid gevolgd worden. "Warme temperaturen zijn ideaal voor bacteriën om goed te groeien", weet Hélène Bonte van het voedselagentschap. "Het is belangrijk dat alles wat moet gekoeld worden, ook effectief gekoeld wordt."

Andere regels die het voedselagentschap opvolgt, is of de uitbaters de info over allergenen op een of andere manier uitleggen aan de klanten. Kramen, foodtrucks en pop-up eetstanden moeten ook de algemene hygiëneregels respecteren, zegt Bonte: "Ze moeten stromend water hebben, zeep en papieren handdoeken. Verder moeten er genoeg frigo’s en diepvriezers met een zichtbare thermometer zijn, zodat iedereen kan zien hoe warm of koud het voedsel bewaard wordt."