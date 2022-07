Ook deel inwoners Antwerpse rechteroever kunnen PFAS-bloedonderzoek laten doen

Daarnaast loopt er in hetzelfde gebied een humaan biomonitoringprogramma bij een 300-tal jongeren geboren tussen 2006 en 2009. Bij dit onderzoek worden de verbanden onderzocht tussen metingen in de leefomgeving (bijvoorbeeld in stof in huis of in de moestuin), de inwendige dosis van chemische stoffen en de biologische effecten (gezondheidseffecten).

De Vlaamse Regering trekt nog eens 250.000 euro extra uit om in dit programma niet alleen PFAS te meten, maar om ook nog op zoek te gaan naar andere stoffen die schadelijke gezondheidseffecten kunnen veroorzaken. Bedoeling is om ook zware of toxische metalen, benzeen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) te analyseren.