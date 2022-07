Onderzoek van onder meer VIB-KU Leuven leidt tot nieuw middel dat groei stopt van agressieve hersenkanker bij kinderen

De focus van hun research lag op een bepaalde vasculaire groeifactor, een molecule die de groei van bloedvaten reguleert, de zogenoemde Placental Growth Factor (PLGF).

Dankzij een onderzoekssamenwerking met Rakesh K. Jain, de directeur van het E.L. Steele Laboratories for Tumor Biology aan de Harvard University, konden de onderzoekers in preklinische modellen van medulloblastoom, in onderzoek in het laboratorium dus, vaststellen dat het blokkeren van PGLF door het antilichaam TB-403 therapeutisch potentieel had.

Dit leidde tot een fase I onderzoek, geleid door onderzoekers van het Atrium Health Levine Children’s Hospital aan het Massachussets General Hospital en in samenwerking met het VIB-KU Leuven Lab. Bij een dergelijk fase I onderzoek wordt op een kleine groep patiënten getest of het middel veilig is en goed verdragen wordt.

"Het spreekt voor zich dat de behandeling van medulloblastoom, de meest voorkomende vorm van hersenkanker bij kinderen, een bijzonder onvervulde medische nood voorstelt", zei professor Carmeliet.

"Door te bouwen op jaren van gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek naar PLGF met mijn eigen medewerkers en Rakesh Jain en zijn collega’s, konden we aantonen dat PLGF een rol speelt in het ziekteverloop van medulloblastoom. Daaropvolgend konden we het therapeutisch potentieel van het blokkeren van PGLF aantonen. We hopen dat de huidige wetenschappelijke inzichten verder onderzoek naar geavanceerde behandelingen zal aansporen zodat deze verschrikkelijke aandoening nog beter kan worden aangepakt."