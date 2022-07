Partijtje naaktzwemmen in Riemst eindigt in steekpartij

Aan de kanaalbrug in Kanne, in Riemst, is gisteravond een ruzie tussen jongeren ontaard in vechtpartij. Een Nederlander heeft daarbij een Duitser toegetakeld met een groot mes. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet levensgevaarlijk gewond. De dader heeft zich vanmorgen zelf gemeld bij de politie.