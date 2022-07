"Maatregelen schieten doel voorbij, en wat met de betaalbaarheid?": experts bezorgd over pensioendeal

"Op geen enkele manier lost deze pensioendeal het probleem van de betaalbaarheid van onze pensioenen op. De discussie over de toekenningsvoorwaarden van de pensioenen is op dat vlak ongeloofwaardig, twee jaar nadat men het minimumpensioen aanzienlijk heeft verhoogd voor niet-werkenden zoals langdurig werklozen", zegt ook Marjan Maes, expert pensioenen van de onderzoeksgroep Economie aan de KU Leuven, campus Brussel. Maes was in het verleden actief op het kabinet van Jan Jambon.

"Het is een ongemakkelijke boodschap, dat we allemaal langer zullen moeten werken, om onze levensstandaard na ons pensioen te kunnen behouden. Maar die boodschap is nu in de verste verte niet gegeven. Het alternatief is dat de levensstandaard wellicht voor iedereen zal dalen, omdat er hogere belastingen zullen komen, om de pensioenen te blijven betalen. Nochtans moet die omslag in mentaliteit en beleid er écht komen, want de vergrijzingsgolf is volop bezig."