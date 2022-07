Petitie tegen circulatieplan in Kuregem al 1.000 keer ondertekend: "Het is een catastrofe"

Zondag kwam het even tot opstootjes in Kuregem omwille van verkeersproblemen. Op beelden die op sociale media rondgaan, is een grote politieaanwezigheid te zien in de wijk. Volgens El Abbouti werden verschillende verkeersborden en verkeersblokken in de wijk losgerukt of verplaatst. Ook Muller-Hubsch is op de hoogte. “Ook dat hadden we zien aankomen. Het zal nog even duren voordat iedereen zijn weg heeft gevonden”, aldus de schepen.