Grimbergen komt terug op beslissing na protest:  gevel oude jongensschool kan blijven

Het is voorlopig nog niet duidelijk wat er met de bibliotheek zal gebeuren. "We kunnen nu nog niet zeggen wat er allemaal in de nieuwbouw zal komen", zegt burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing). We hebben aan het architectenbureau gevraagd om een volumestudie te doen om te bekijken wat er allemaal kan. In augustus is er een eerste bespreking."