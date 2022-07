Politie patrouilleert op het water in Kinrooi en Maaseik

"Op sommige dagen kan het hier heel druk zijn", vertelt hoofdinspecteur Angelo Heussen van zone Carma. "We varen dan met onze patrouilleboot op het water om preventief toezicht te doen op de Maasplassen. Als we een overtreding zien gaan we de mensen altijd eerst waarschuwen." Even later zet Angelo de sirene op en gaan de zwaailichten aan. Wat verderop vaart een motorboot duidelijk te snel. Na een korte waarschuwing belooft de bestuurder van de motorboot nog de toegelaten 9 km/uur te respecteren. "In 90 procent van de gevallen is het dan opgelost. Pas als mensen herhaaldelijk in de fout gaan treden we repressief op", besluit hoofdinspecteur Angelo Heussen.