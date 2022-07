Proces tegen schutter die 17 mensen heeft gedood op zijn vroegere school in Parkland, is gestart in Florida

Het proces werd lange tijd uitgesteld door de coronacrisis en proceduredisputen, maar is nu dus eindelijk van start gaan. Eerder in oktober had Cruz al schuldig gepleit aan alle aanklachten. Dit proces gaat dus alleen over de strafmaat. Een twaalfkoppige jury dient unaniem te beslissen over het lot van de jongeman en hem te veroordelen tot de doodstraf of tot een levenslange gevangenisstraf zonder mogelijkheid tot voorwaardelijke vrijlating.

Het is de eerste keer dat de dader van een dergelijke grote schietpartij voor de rechtbank berecht wordt. In het verleden kwamen daders tijdens hun acties om het leven door ingrijpen van de politie of door zelfmoord.