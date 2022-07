Vooruit-voorzitter Conner Rousseau ontgoocheld over pensioenakkoord: "Dit is geen grote hervorming" 

De eerste politieke reacties op het akkoord over de pensioenhervorming sijpelen binnen en lijken verdeeld. Voor Conner Rousseau, voorzitter van Vooruit, is het niet genoeg. "Werken moet meer lonen. Ook in onze pensioenen. Daarom hebben we met Vooruit en Frank (Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, nvdr.) hard gestreden om de pensioenen te verhogen. Het minimumpensioen wordt meer dan 1.500 euro netto. Wie langer werkt , krijgt meer pensioen", laat hij in een eerste reactie weten.