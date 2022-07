Retie opent rouwregister voor volkszanger Juul Kabas: “Hij moet een standbeeld krijgen”

Kabas was een graag gezien figuur in Retie. “Hij was altijd vriendelijk. Elke keer je hem zag, zei hij goeiendag of hij zwaaide even”, vertelt Steven Molenberghs. “Die man was altijd goed gezind”, vult mede-inwoner Gerda Smeyers hem aan. “Ik heb altijd opgekeken naar hem. Een zanger uit Retie, ik vond dat fantastisch. Juul Kabas is Retie en Retie is Juul Kabas.” Ook inwoner Steven bestempelt hem als een icoon. “Hij zou een standbeeld moeten krijgen.”