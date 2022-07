Snelwegparking in Groot-Bijgaarden lijkt stort: "Afval opruimen is maat voor niks"  

“Het is de bedoeling dat er camera’s komen op de snelwegparking, net als hekken. Want de parking is ook gekend voor migratieproblematiek. Nu zijn er ook nog twee dienstingangen die toegankelijk zijn voor iedereen. In september worden die afgesloten en komen er slagbomen. Als de federale politie dan ook meer gaat controleren, hopen we dat er in het najaar toch verbetering zal zijn”, besluit Cox.