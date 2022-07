Stad Leuven houdt extra gietbeurten tijdens hittedagen: “Niet met drinkwater, wél met gerecupereerd water”

“We werken al jaren samen met AB-Inbev”, zegt schepen van Groen Lalynn Wadera (Vooruit). “Het water dat zij van de productielijn afvoeren en zuiveren, gebruiken we om de planten water te geven. Sinds kort hebben we ook een fijne samenwerking met het bouwbedrijf Haex. Het water dat zij normaal zouden lozen, kunnen wij kosteloos gebruiken want dat water is voor de mensen niet meer goed, maar wel voor planten en bomen. Wij gaan met onze wagen met containers langs bij de bedrijven om ze te vullen en zo rijden we de stad in.”