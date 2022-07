Station van As wordt fietspoort van Nationaal Park Hoge Kempen

In het coronajaar 2020 nam het aantal bezoekers in sommige toegangspoorten toe met meer dan 30%. Het NPHK levert naar schatting een jaarlijkse omzet van 190 miljoen euro op en is goed voor 5.000 rechtstreekse en onrechtstreekse jobs, vooral in de toeristische sector. Hoge Kempen is tot nu toe het enige nationaal park in Vlaanderen. In 2023 komen er daar nog eens drie bij, naast drie landschapsparken.