Strijkatelier Magic Clean uit Schilde stelt welzijn werknemers voorop: "Het wordt hier makkelijk 38 à 39 graden"

In de vestigingen van wasserij Magic Clean in Schilde, Berchem en Mortsel liepen de temperaturen gisteren al op tot bijna 40 graden. "Uitzonderlijke werkuren zijn echt wel nodig. De temperatuur loopt hier na de middag al gemakkelijk op tot 38 à 39 graden. Daarom beginnen we 's morgens om 7 uur, een uurtje vroeger dan anders. We stoppen ook om 13 uur. Normaal werken we door tot 16.30 uur. We spreiden het werk en nemen wat meer pauze."