Stro-persmachine vat vuur in Beveren en zorgt voor grote rookpluim

In de ruime omgeving van Vrasene bij Beveren was er deze middag een grote rookpluim te zien, afkomstig van een brandende landbouwmachine op een veld vlakbij de Provinciale Baan. Een loonwerker was met zijn tractor en balenpers strobalen aan het persen. Bij een van de laatste balen liep het mis en vatte de machine door een technisch defect vuur.

De man probeerde de brand te blussen, maar door het kurkdroge stro nam het vuur snel uitbreiding. In een mum van tijd stond de machine in brand. De vlammen verspreidden zich over het veld waarop stro lag. Ongeveer een vierde, zo'n 1000 vierkante meter, vatte vuur. De brandweer kon verdere uitbreiding voorkomen.