Studentenhuis in Leuven op zoek naar kok of kokkin: "Sfeer van een gezin"

"Gezocht: een kok of kokkin die voor 15 man in een studentenhuis in Leuven kan koken. Telkens van 10u tot 15u, van maandag tot en met zaterdag." Die vraag stelt Marleen Hoegaerts op sociale media. Zij is verantwoordelijke van het Leuvense studentenhuis en vertelt meer over de bijzondere oproep. "Onze kokkin is momenteel ziek, en gaat niet meteen terug komen. Daarom zijn we dringend op zoek naar iemand die kan koken."

De nieuwe kok krijgt een hele takenlijst om het middageten voor te bereiden, en die is niet min. "Ik heb zelf al een keertje ingesprongen, en dat was best pittig", zegt Marleen. "Zo moet de kok of kokkin soep maken, patatjes schillen, een dessert voorzien. En daarna is er natuurlijk het opruimwerk. Vandaar dat de shift tot 3u duurt."