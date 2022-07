Temperaturen tot 40 graden in West-Vlaanderen: zaakvoerders nemen maatregelen

Voor twee provincies in ons land geldt vandaag code rood: voor West-Vlaanderen en Henegouwen. In die twee provincies kan het tot 40 graden worden. Code rood betekent dat bepaalde maatregelen genomen moeten worden. Zo moeten mensen veel drinken en hun zoutgehalte op peil houden. Het is ook belangrijk om veel te rusten, rechtstreekse zonnestralen te vermijden en vochtige doeken te gebruiken bij uitdroging.

Door de hitte zijn er verschillende mensen die nu al maatregelen nemen. In Varsenare gaat een restaurant pas vanavond open. Normaal gaat 't Oud Gemeentehuis al om tien uur open, maar vandaag opent het restaurant pas om vijf uur. De zaakvoerders willen niet dat hun medewerkers in de brandende zon moeten werken. Het restaurant heeft een groot terras, waar 300 mensen kunnen zitten. "Maar de mensen bedienen in extreme temperaturen, dat is onverantwoord", zegt zaakvoerder Erwin Brakman.



De pop-upversie van het Dadipark in Dadizele blijft vandaag dicht. "De speeltoestellen worden veel te warm bij dit weer, dat is niet veilig meer". Ook het dierenpark "'t Kakelend Kippenmuseum" in Keiem bij Diksmuide is vandaag gesloten. "Dit is onze 23ste zomer, maar het is de eerste keer dat we om die reden sluiten", zegt Hendrik David. "Je ziet dat de kippen nood hebben aan afkoeling en het rustiger aan doen. We ook hebben extra drinkbakken voorzien waarin de kippen met hun pootjes kunnen staan om te verfrissen."