Theatermaker en docent Chokri Ben Chikha krijgt de Gentse Walter De Buckprijs

In 2015 kreeg volkszanger Wim Claeys de allereerste Walter De Buckprijs. Mong Rosseel kreeg hem in 2016 omwille van zijn geëngageerd leven als zanger/acteur/organisator. In 2017 was het het beeldhouwerscollectief Art Pro Art en Joseph Pannecoucke die de eer te beurt viel, in 2018 kreeg het Muzikantenhuis met Mustafa Avsar het beeldje mee van de hand van Walter. Ex- priester-arbeider en ook beeldhouwer Frans Wuytack kreeg de prijs in 2019 en vorig jaar was het Willem Vermandere.