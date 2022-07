Uitgestorven grassoort Ardense dravik na 85 jaar terug van weggeweest in ons land

De kans is groot dat je nooit eerder van de Ardense dravik (Bromus bromoideus) hoorde. Deze grassoort was vroeger overvloedig aanwezig op de speltvelden rond Rochefort, Beauraing en Comblain-au-Pont, maar werd al heel lang als uitgestorven beschouwd, zegt Koen Es van de Plantentuin Meise in "De ochtend" op Radio 1.

In die Plantentuin houden ze al jaren een zadenbank bij, en met dat materiaal is de Ardense Dravik opnieuw opgekweekt. “In 2005 hebben we zaden opnieuw tot kiemen gebracht. In 2009 bleek dat geslaagd te zijn, en hadden we al 300.000 zaden ter beschikking om die plant opnieuw tot leven te wekken.”