Twee mensen aangevallen met bijtend product in Sint-Joost-ten-Node

De omstaanders wezen de politie-agenten op twee verdachten die zich na de feiten verschanst hadden in een winkel in de Brabantstraat. Maar toen de politie de twee verdachten naar het politiekantoor wilden brengen, richtte de intussen verzamelde menigte, zo'n 40 mensen, zich tegen de twee vermoedelijke daders. Met versterking van toegesnelde patrouilles konden de twee verdachten in een politiecombi geplaatst worden. Eén van hen werd voor zijn verhoor eerst naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging.