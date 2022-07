Politieke hoogspanning in Italië: bevestigt Mario Draghi zijn ontslag als premier? Of is er nog een andere uitweg?

Draghi is, kortom, een factor van stabiliteit en vertrouwen, in Italië maar ook in het buitenland. Als hij opstapt als premier, vrezen velen dat de stabiliteit in Italië (maar ook in de EU) in het gedrang komt.

In een petitie vragen tienduizenden burgers, onder wie veel burgemeesters, hem om aan te blijven. "De petities, smeekbedes en complimenten vanuit Brussel en Washington strekken hem tot eer en volgens zijn entourage vindt hij die ook fijn", zegt correspondente in Italië Ine Roox. "Maar een politieke crisis moet worden opgelost met politieke partijen in het land in kwestie."