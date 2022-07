Waterbedeling in Waanrode na waterlek: "Herstelling kan nog even duren"

Voor alle duidelijkheid, in alle huizen is er nog wel stromend water, maar de druk is wel enorm verminderd. “Zo hebben sommige bovenverdiepingen geen stromend water”, gaat de burgemeester verder. "Daardoor is het voor sommige mensen moeilijk om te douchen. Daarom hebben wij de gemeentelijke sporthal open gesteld zodat mensen zich daar kunnen gaan verfrissen en douchen."

"Omdat het ook zo warm is, hebben we in overleg met de Watergroep een drankbedeling opgestart om mensen toch zoveel mogelijk drinkbaar water te geven. Er zijn drankbidons die ze gratis kunnen komen afhalen tot 10 uur vanavond.”

Mensen die minder mobiel zijn, kunnen naar het gemeentehuis bellen en dan wordt een oplossing gezocht zodat er toch water naar hen gebracht kan worden. Ook kunnen inwoners al sinds vrijdag water aftappen aan de standpijp op de Halensebaan 33.