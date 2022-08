Hoe ontspant zangeres Chibi Ichigo zich op vakantie? Dit zijn haar kijk-, luister- en leestips 

"In de douche of vlak voor een concert luister ik altijd naar mantra muziek of naar mijn "high vibration" afspeellijst op Spotify. De afspeellijst staat vol nummers die ik eigenlijk het best kan omschrijven als de achtergrondmuziek die je hoort terwijl je een spel op een Playstation speelt: héél vaag en kalmerend. In de douche beeld ik me dan in dat ik alle stress van me weg was. Het is een mediterend ritueel waar ik niet meer zonder kan."