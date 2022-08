"Onlangs ben ik naar de absurde film "Everything everywhere all at once" gaan kijken in de cinema. Ik vond hem geweldig! De culturele waarde van deze film is van onschatbare waarde. Het verhaal gaat over een Aziatisch-Amerikaanse familie die een wasserette uitbaat in de VS. Op een gegeven moment wordt de moeder van het gezin naar verschillende universums gekatapulteerd waarin ze telkens een totaal ander leven leidt: in het ene universum is ze getrouwd met een vrouw, in het andere universum is ze chef-kok. "In the end, nothing really matters" is de essentie van de hele verhaal. Het is zo'n film die je ofwel fantastisch vindt, ofwel haat. Ik vond hem geweldig!"