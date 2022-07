Zware aanrijding met spookrijder op de E40 naar Brussel bij Sint-Denijs-Westrem na politieachtervolging

De achtervolging begon volgens onze eerste informatie in de regio Oudenaarde. Om een nog onbekende reden ging een interventieploeg van een lokale politiezone achter een wagen aan. De bestuurders kozen het hazenpad via de E17 naar Gent maar dan wel in de verkeerde rijrichting. Op de verkeersredactie van de VRT kwamen al snel meldingen over een spookrijder binnen. In Zwijnaarde reed de wagen al spookrijdend de E40 naar de kust op.

Daar ging het even voor 10 uur direct fout. Bij Sint-Denijs-Westrem gebeurde een botsing waarbij zeker twee andere wagens en een vrachtwagen betrokken waren. Ook een achtervolgend politievoertuig deelde in de klappen. Voorlopig is er volgens Jana Verdegem van de federale politie sprake van één gewonde persoon.

Het ongeval veroorzaakt momenteel files van een half uur vanaf Nevele. Later meer.