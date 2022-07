Zware middenbermbrand in De Haan, rookpluim van kilometers ver te zien

"Er is een brand ontstaan in de middenberm van de Koninklijke Baan in De Haan. Verschillende auto's zijn in de brand gebleven. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur te blussen. Het gaat om een strook van zo'n 200 meter, waarvan het grootste deel onder controle is. De helikopter van de federale politie is aanwezig om de brand te helpen bestrijden vanuit de lucht. De brandweer doet er alles aan om de duinen zoveel mogelijk te vrijwaren. Het strand wordt niet ontruimd", zegt de korpschef van de politiezone Bredene/De Haan, Erik Van Parys.

Het tramverkeer ligt stil en dat in beide richtingen.