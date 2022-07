10 procent minder afval op Gentse Feesten: "Elke bezoeker laat 1 derde minder afval achter dan in 2019"

Jaren geleden was het soms spartelen om door de massa plastic bekers te geraken op de Gentse Feesten. Maar dat is verleden tijd, zegt Günther Schollaert van Ivago: "Het bekertapijt kwam soms tot aan de enkels, maar dat zien we gelukkig niet meer. We vinden wel meer glas en blikjes op de grond. In totaal halen we dus toch 10 procent minder afval op, en daardoor kunnen we ook met 10 procent minder mensen werken. We doen dat nu met 48 mensen tussen 6.00 uur 's ochtends en ten laatste 13.00 uur 's middags."