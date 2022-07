150-tal dieren die in slechte omstandigheden leefden, bevrijd uit woningen in Balen en Hoegaarden

Tijdens twee interventies, in Balen en Hoegaarden, zijn 149 dieren geëvacueerd. De Vlaamse Inspectie dierenwelzijn kwam de dieren op het spoor en verwittigde het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum van Heusden-Zolder. "Op de warmste dag sinds lange tijd waren mensen toch goed verwittigd dat huisdieren voldoende drinkwater moeten krijgen. Maar een inwoner van Balen uit de Antwerpse Kempen had dat niet zo goed begrepen en liet een 150-tal dieren achter in de hitte", zegt Rudi Oyen van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum. In Balen werden ongeveer 140 dieren bevrijd en in Hoegaarden nog eens 10.