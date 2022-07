Afvalstort in Laarne - en bijhorende vliegenplaag - is weggehaald: "Grote opluchting in hele gemeente"

Nu het stort weg is, hoopt Rogiers dat ook de vliegenplaag voorgoed weg is. "Zeker tijdens een warme periode is zo'n plaag niet aangenaam voor de mensen", zegt hij. "Hopelijk kunnen ze nu genieten van de rest van hun zomer."

De gemeente bekijkt nu of het in de toekomst kan vermijden dat er een afvalverwerkend bedrijf op de site komt. "Ik vermoed dat de curator de site zal verkopen. Dat is een openbare verkoop, dus iedereen kan zich kandidaat stellen. Maar we gaan geïnteresseerden meedelen dat we er liever geen afvalbedrijf willen."