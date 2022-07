Amerikaanse Congres wil homohuwelijk veiligstellen, 17 parlementsleden opgepakt na betoging voor abortus

In de VS heeft het Huis van Afgevaardigden een wetsvoorstel goedgekeurd dat het huwelijk moet beschermen tussen mensen van hetzelfde geslacht en tussen koppels met een verschillende huidskleur. Het wetsvoorstel is er gekomen uit vrees dat het Amerikaanse Hooggerechtshof die rechten zou kunnen terugdraaien. Het is niet zeker of er ook in de Amerikaanse Senaat een meerderheid voor te vinden zal zijn. Ondertussen zijn in Washington 17 Congresleden opgepakt na een demonstratie voor het recht op abortus.