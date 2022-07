Balthasar Boma doet wereldrecordpoging op Bal National: "Ik hoop dat het lukt"

Maar Boma zorgt niet alleen voor muziek en ambiance, hij poogt ook een wereldrecord te verbreken ter ere van de overleden muzikant Toots Thielemans. De jazzmuzikant zou dit jaar honderd jaar geworden zijn. Daarom zal Balthasar Boma het nummer Bluesette al fluitend inzetten.

De bedoeling is dat de duizenden aanwezigen de melodie meefluiten. Zo kunnen ze het wereldrecord 'gelijktijdig fluiten' verbreken. "Als zoveel mogelijk fluiters en fluitsters meedoen, komen we in The Guinness Book of Records," aldus Devalck.