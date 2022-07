Beernem op zoek naar hondenhater: "Dit is ziekelijk"

Op sociale media circuleren foto’s van inwoners van Beernem waarop stukken vlees met spijkers in te zien zijn. Wandelaars vonden de stukken vlees langs een wandelpad tussen de Sint-Amanduslaan en de Hubert d'Ydewallestraat. Volgens de burgemeester Jos Sypré zou het vlees neergelegd zijn door een hondenhater. “Op het pad wandelen veel mensen met hun hond. Blijkbaar woont daar in de buurt een hondenhater. Dit moet bestraft worden.”

Omstaanders die de vleesstukken met spijkers tegenkomen, rapen ze het best op en contacteren dan de politie. Sypré is blij dat de politie van Beernem de komende dagen het toezicht in de omgeving zal verhogen. “Er zullen ook patrouilles ter plaatse gaan met honden om de dader op te speuren. We roepen ook buurtbewoners op om het nummer 101 op te bellen als ze verdachte handelingen zien. Zo kunnen we snel op de bal spelen.”



De politie hoopt de dader snel op het spoor te zijn en de beweegreden van de persoon te achterhalen. “Deze daden moeten streng bestraft worden. Als een hond de spijkers inslikt, heeft dat zware gevolgen. Dit is barbaars”, sluit Sypré af.