Bijna 1 op de 3 nieuwe wagens in België is hybride of elektrisch, maar levertermijnen blijven oplopen

De markt voor particuliere klanten is iets minder evenwichtig, vooral omdat hybride of elektrische wagens vaak duurder zijn dan benzine- of dieselwagens. Particulieren schreven begin dit jaar bijna 75.000 nieuwe wagens in. In 18 procent van de gevallen had die wagen een geëlektrificeerde motor (3,3 % volledig elektrisch). Dat is meer dan het aantal dieselmotoren (10,8 %). Benzine blijft bij particulieren wel de absolute koploper met 70,1 procent marktaandeel. CNG en LPG zijn hier samen goed voor 1,6 procent.