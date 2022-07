Bliksem slaat in op kerktoren Serskamp, buurt tijdelijk zonder stroom en internet 

Rond 11u40 is tijdens een onweer de bliksem ingeslagen op de bliksemafleider van de kerktoren in Serskamp bij Wichelen. Op dat moment was een medewerker in de kerk aanwezig, maar die raakte niet gewond. Omwonenden hoorden een enorme knal en roken een brandgeur.

Een echte brand ontstond uiteindelijk niet, maar de brandweer controleerde binnen in de kerk of er toch geen brandhaarden waren. Ook de staat van de toren werd gecontroleerd, want er waren verschillende dakleien naar beneden gekomen.