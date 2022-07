Brandweer rukt uit voor twee branden in Waasland: aanhangwagen en vrachtwagen vernield 

In de Shondstraat in Sint-Pauwels vatte rond 19 uur een aanhangwagen met stro plots vuur op een veld. Kort nadat de brand ontstond, greep het vuur door het kurkdroge stro om zich heen. De landbouwer kon maar net op tijd de aanhangwagen loskoppelen van zijn tractor. Hij liep daarbij lichte brandwonden op en werd ter plaatse verzorgd. Het vuur verspreidde zich snel over het veld. De aanhangwagen werd volledig vernield. De brand ging gepaard met een rookpluim die ver in de omtrek te zien was.

Wat later vatte een vrachtwagen vuur op een schip in de Waaslandhaven. Het schip lag aangemeerd aan een terminal op het grondgebied Kieldrecht. Niemand raakte gewond maar ook hier was er een grote rookpluim te zien. In de wijde omgeving hadden heel wat bewoners last van een sterke rookgeur.