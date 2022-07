Brandweer Oost-Limburg is voorbereid op bosbranden in de toekomst, maar hoopt op extra vrijwilligers

De brandweer Oost-Limburg is ondertussen opnieuw druk aan het blussen aan het natuurgebied de Oudsberg in de gemeente Oudsbergen, maar heeft de brand onder controle. Ook in de toekomst is de brandweer ervan overtuigd de branden nog de baas te kunnen, ook als de temperaturen blijven stijgen. "We hebben elk jaar wel enkele bosbranden in de buurt. We kunnen natuurlijk niet ontkennen dat het extra warm is nu", begint brandweercommandant Dominique Knapen.