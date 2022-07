Bruno uit Oudenaarde 4de in koers van 7.400 km van Hoge Noorden naar Spanje: "Ging eigenlijk relatief goed"

Het risico om verloren te rijden op het lange parcours was eigenlijk wel klein, want ze kregen van de organisatie een GPS mee. Bevoorrading was er niet, eten en drinken moesten de fietsers dus zelf regelen en meesleuren. "Maar uiteindelijk ging alles relatief goed", zegt Bruno.

Hij vond het vreemd dat hij eigenlijk aan een wedstrijd deelnam. "En nog vreemder was het om vast te stellen dat ik als 4de geëindigd was", zegt hij. "Iedereen die aankomt is tevreden, het is allemaal wel relatief. Maar als je weet dat er nu nog altijd deelnemers onderweg zijn, en nog een redelijk lange toch af te leggen hebben, dan geeft dat toch wel wat voldoening", besluit Bruno.