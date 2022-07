Brussels Police Band zoekt muzikanten: "Iedereen is welkom"

In totaal zijn er een 50-tal actieve leden. Momenteel zitten er 30 procent actieve en 20 procent gepensioneerde politieagenten, de rest zijn burgers. “Op de optredens dragen we het uniform en respecteren we de orde en discipline. Maar op de repetities hangt er een gemoedelijke sfeer: we proberen samen te musiceren”, geeft Wouters mee. "Er is geen onderscheid tussen politie, militairen of burgers." De band repeteert om de twee weken op maandagavond in de erehal van het Koning Boudewijnstadion.