Buurtbewoners verwelkomd op buurtfeest Tomorrowland

De hele dag door organiseert Tomorrowland activiteiten voor buurtbewoners met muziek en hapjes. Vanmorgen werden rusthuisbewoners en kinderen uitgenodigd. Bewoonster Josephine Vennekes was erg onder de indruk. "We woonden vroeger in Boom en kwamen toen kijken. Het was veel kleiner dan het nu is. Het is enorm groots en je moet het gezien hebben."