Rishi Sunak of Liz Truss? Een van deze twee volgt Britse premier Boris Johnson op

Rishi Sunak haalde tot dusver in elke ronde het grootste aantal stemmen binnen en lijkt op het eerste gezicht dus de favoriet om Boris Johnson op te volgen. Maar de buit is nog niet binnen voor hem: de voorkeur van de parlementsleden komt niet altijd overeen met die van de leden.

De zowat 160.000 leden kunnen nu per brief stemmen. Op 5 september wordt het resultaat bekendgemaakt. Dan weten we dus meteen wie Johnson als premier opvolgt. De Conservatieve Partij heeft namelijk een absolute meerderheid in het Britse parlement. De leider van de partij wordt dan ook de nieuwe premier. Zeer tegen de zin van de oppositie, die nieuwe verkiezingen wil.