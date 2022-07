Werkgever moet extra betalen als ze mensen te vaak via dagcontracten inzetten

Daarom hebben ze in de Nationale Arbeidsraad een akkoord gesloten met de werkgevers om het aantal dagcontracten terug te schroeven. Volgens het akkoord moeten de bedrijven nu een bijzondere RSZ-bijdrage per uitzendkracht per dag betalen vanaf dat ze per semester 40 opeenvolgende dagcontracten toekennen. De bijdrage stijgt wanneer het aantal dagen stijgt: bij 40 tot 59 opeenvolgende dagcontracten gaat het om 10 euro, bij meer dan 100 loopt het bedrag op tot 40 euro per uitzendkracht per dag.