The Chainsmokers gaan in 2024 optreden vanuit ballon op 30 kilometer hoogte

Drew Taggart en Alex Pall, beter bekend als "The Chainsmokers", droomden er naar eigen zeggen altijd al van om eens naar de ruimte te gaan. Al zullen ze die hoogte tijdens hun optreden niet helemaal bereiken.

Officieel begint de ruimte op 100 kilometer hoogte. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit is al tevreden met 80,5 kilometer, maar ook dat is nog te hoog gegrepen. De stratosferische ballon waar "The Chainsmokers" in 2024 zullen instappen zal uiteindelijk "maar" zo'n 30 kilometer hoogte bereiken.