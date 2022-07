Druiventeler in Overijse smeert serres in met modder tegen felle zon

En dat geeft een bijzonder uitzicht aan zijn serres in Overijse. Misschien niet meteen het mooiste, maar veel belangrijker, het heeft gewerkt gaat Vanderkelen verder. "Zeker in combinatie met alle deuren en vensters die openstaan, een ventilator en de druiven verschillende keren per dag beregenen. Niet alleen om te drinken, maar ook om ze af te koelen. Dat allemaal samen heeft zeker geholpen. Ik ga dat in de toekomst zeker opnieuw doen."

De druiven van Ronald hebben de eerste hitte overleefd, maar het is nu afwachten of ze ook de komende warme dagen net zo goed doorkomen want vanaf zondag stijgt het kwik weer.