Duizenden kippen in Langemark-Poelkapelle bijna zonder drinkwater

"Het is de eerste keer dat we dit meemaken", zegt Dominique Parmentier van de brandweer. "Wellicht is er in de buurt heel veel leidingwater gebruikt. En dat gebeurt bij dit warme weer nog té vaak voor luxeproblemen. Denk maar aan het beregenen van het gazon. Ik roep echt op om daarmee te stoppen, zodat dieren niet zonder drinkwater dreigen te zitten."

Van de inwoners van Langemark-Poelkapelle kwamen bij de brandweer geen klachten binnen over te weinig druk op het leidingwater. Nochtans zaten de bewoners van de Brugsestraat in deelgemeente Sint-Juliaan even zonder water maandagavond. "In een kwartier tijd kwamen er letterlijk twee druppels uit mijn douche", zegt Jari Carpentier.